Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
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Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии

Газета.Ru16:44

Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием

Коммерсантъ11:46

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

RT на русском11:43

Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание граждан России в Белоруссии

ТАСС11:34

Лукашенко поручил запросить у России объяснений по поводу «боевиков ЧВК»

РБК12:21

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

РИА Новости12:02

Лукашенко потребовал от России объяснений после поимки боевиков

URA.Ru12:14
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Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

КП - Беларусь12:24
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Шоу-бизнес

Водонаева призналась в бесплодии

Lenta.ru 18:33
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
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Политика

В Белоруссии задержаны 32 сотрудника иностранной ЧВК

Белорусские правоохранительные органы в ночь на среду провели задержание под Минском 32 человек, являющихся сотрудниками иностранной частной военной компании.
Военное дело 06:17
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Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
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Футбол

В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон

В интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/21.
RT на русском 17:22
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известия 15:36
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
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Общество

Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры

Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru 14:24
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Шоу-бизнес

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru 18:26
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Наука

Определена лучшая маска для защиты от коронавируса SARS CoV-2

Как сообщает ToDay News Ufa, австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что лучше всего для защиты от коронавирусной инфекции использовать хирургическую маску.
ToDay News Ufa вчера в 01:53
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Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

В свою очередь Тимма признается, что почувствовал в Анне родную душу. Янис рассказал жене о том, что встретил женщину своей мечты.
Вечерний курьер 04:55
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Общество

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А

"Милан" крупно обыграл "Сампдорию" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей — 4:1.
RT на русском 15:33
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru 16:57
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Футбол

Андрей Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»

Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится - это омоложение команды.
Советский спорт 13:54
Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
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Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
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Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
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Футбол

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия 17:54
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото

Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa 17:55
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Политика

МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

РИА Новости 10:07
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Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Evo-rus.com 10:02
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