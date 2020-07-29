Политика
ВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
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Шоу-бизнес
Водонаева призналась в бесплодии
Lenta.ru 18:33
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
Политика
В Белоруссии задержаны 32 сотрудника иностранной ЧВК
Белорусские правоохранительные органы в ночь на среду провели задержание под Минском 32 человек, являющихся сотрудниками иностранной частной военной компании.
Военное дело 06:17
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Футбол
В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/21.
RT на русском 17:22
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известия 15:36
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Общество
Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru 14:24
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Наука
Определена лучшая маска для защиты от коронавируса SARS CoV-2
Как сообщает ToDay News Ufa, австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что лучше всего для защиты от коронавирусной инфекции использовать хирургическую маску.
ToDay News Ufa вчера в 01:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
В свою очередь Тимма признается, что почувствовал в Анне родную душу. Янис рассказал жене о том, что встретил женщину своей мечты.
Вечерний курьер 04:55
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А
"Милан" крупно обыграл "Сампдорию" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей — 4:1.
RT на русском 15:33
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Футбол
Андрей Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»
Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится - это омоложение команды.
Советский спорт 13:54
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия 17:54
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото
Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa 17:55
Политика
МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новости 10:07
Происшествия
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Evo-rus.com 10:02