Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Политика В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении. 113

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