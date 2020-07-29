Политика
ВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
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Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Общество
Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru 14:24
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал трансфер Феррана Торреса
«Манчестер Сити» договорился о переходе полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».
Чемпионат 14:09
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru 14:18
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался после публикации расписания матчей нового сезона РПЛ.
ProstoProSport 15:06
Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Исследования показали, что вирусный геном EBV активирует гены, которые способны мутировать и провоцировать рак.
Evo-rus.com 07:51
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
В свою очередь Тимма признается, что почувствовал в Анне родную душу. Янис рассказал жене о том, что встретил женщину своей мечты.
Вечерний курьер 04:55
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 14:06
Общество
После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение
Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Life.ru 14:26
Киберспорт
Dota 2. Nigma вышла в гранд-финал OGA Dota PIT 2020 Season 2
Bookmaker-ratings.ru 12:55
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Гаджеты
В линейке OnePlus Nord появится смартфон с процессором Snapdragon 690
Что касается нового смартфона, то он имеет кодовое название Billie. Больше информации о новинке пока не сообщается.
Astera 06:43
Технологии
В Индии запретили еще 47 китайских мобильных приложений
Еще 47 китайских мобильных приложений решило запретить правительство Индии 27 июля, пишет Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.
ИА Красная Весна 27 июля в 15:32
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения
Экс-генеральный директор московского клуба "Химки" Василий Иванов рассказал о том, как проходило его увольнение.
CT news 13:08
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Piter.tv вчера в 08:22
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Общество
Сенат США обвинил Ротенбергов в обходе санкций с помощью картин
Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под санкциями США, нашли способ их обойти и отмыть деньги на рынке искусства.
Компания 15:21