Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
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Лукашенко потребовал от России объяснений после поимки боевиков

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Лукашенко счел задержание россиян в Белоруссии чрезвычайным происшествием

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Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

КП - Беларусь12:24
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Политика

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Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

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«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России

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Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

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После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

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Сенат США обвинил Ротенбергов в обходе санкций с помощью картин

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