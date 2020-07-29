Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Политика Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.

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Шоу-бизнес Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвиняют в продаже платьев с китайского сайта, под видом собственной линейки одежды.

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Общество На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости. 71

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Хоккей Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.