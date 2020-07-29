Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
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Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание граждан России в Белоруссии

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Лукашенко отреагировал на задержание в Белоруссии россиян

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Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием

Коммерсантъ11:46
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:11, Ашберн

Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

КП - Беларусь12:24
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