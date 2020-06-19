Общество
ИзвестияЛукашенко отверг дополнительные условия по получению кредитов МВФ
В начале июня Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса опрокинула мировую экономику, а многие компании и миллиардеры попытались нажиться на этом. В конце мая он предупредил население республики о возможной второй волне коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
Общество
Названа дата похорон экс-главы Чувашии Игнатьева
Ранее 19 июня по распоряжению врио главы Чувашии Олега Николаева была создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.
Известия 07:49
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Кино
Появились кадры «Аи и ведьмы», первого 3D-мультфильма студии Ghibli
На сайте японского телеканала NKH появились кадры мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного проекта студии Ghibli, полностью выполненного в компьютерной графике.
Афиша Daily 06:18
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске
Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
Общество
ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО
В сообщении ФАС говорится, что в проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Общество
Пензенская область переходит на второй этап снятия ограничений
В Пензенской области объявлено о переходе на второй этап снятия ограничений.
Пенза-Обзор 05:30
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
Retail & Loyalty 07:21
Экономика
Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое
Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи.
Российская газета 04:43
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Экономика
Тестирование неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы
Вопрос тестирования неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы.
Finam.Ru 08:33
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47