В начале июня Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса опрокинула мировую экономику, а многие компании и миллиардеры попытались нажиться на этом. В конце мая он предупредил население республики о возможной второй волне коронавирусной инфекции.

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Общество Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. 122

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