Общество
ИзвестияЛукашенко отверг дополнительные условия по получению кредитов МВФ
В начале июня Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса опрокинула мировую экономику, а многие компании и миллиардеры попытались нажиться на этом. В конце мая он предупредил население республики о возможной второй волне коронавирусной инфекции.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Авто
Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 07:46
Армия и оружие
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
Общество
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды.
Российская газета 08:03
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42
Здоровье
Завотделением больницы Святого Георгия скончался после 6 недель на ИВЛ
Как сообщает пресс-служба городской больницы им. Святого Георгия, это Игорь Менакер, заведующий вторым терапевтическим отделением больницы им. Святого Георгия.
Newia.ru 07:56
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российская газета 05:12
Футбол
«Ростов» дозаявил трех футболистов 2003 года рождения на матч с «Сочи»
«Ростов» начал дозаявлять футболистов 2002-2003 годов рождения, которые будут играть в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи».
Metaratings 06:16
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb 17 июня в 00:03
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн 17 июня в 10:06
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11