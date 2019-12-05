Политика

NewInformNewInformПрезидент Белоруссии Лукашенко считает россиян братьями

Лидер республики оценил важность отношений Минска и Москвы и перспективы их развития. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, сообщил, что Россия для Белоруссии была и остается важнейшим стратегическим и экономическим партнером. По его словам, в РФ живут «наши братья».
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Лукашенко назвал россиян братьями

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Лукашенко назвал россиян братьями

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Лукашенко назвал жителей России братьями

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Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»

КП - Беларусь03:38
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

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Газета.Ru 04:48
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Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
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Омлеты и блюда из яиц при повторной термической обработке теряют свои полезные свойства, в них образуются канцерогены и токсины, провоцирующие развитие онкологии, пишет 7mednews.ru.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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