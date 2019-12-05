Политика
NewInformПрезидент Белоруссии Лукашенко считает россиян братьями
Лидер республики оценил важность отношений Минска и Москвы и перспективы их развития. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, сообщил, что Россия для Белоруссии была и остается важнейшим стратегическим и экономическим партнером. По его словам, в РФ живут «наши братья».
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Политика
В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»
В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
Политика
На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»
Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Политика
Медведев отверг возможность закрытия YouTube в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что видеохостинг YouTube продолжит работу на территории страны.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа. Американцы считают, что президент превысил свои полномочия.
Культура
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Спорт
Россиянки обыграли Японию на ЧМ по гандболу
Россиянки уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, но остается ещё сыграть игру со шведками.
Авто
Система автоматического торможения станет обязательной в Японии
Правительство Японии готовит законопроект, согласно которому все новые автомобили на внутреннем рынке должны штатно иметь систему автоматического торможения.
Единоборства
Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Общество
Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год
Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями прослушивания выступление президента России.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Здоровье
Этот продукт нельзя разогревать: он провоцирует рак
Омлеты и блюда из яиц при повторной термической обработке теряют свои полезные свойства, в них образуются канцерогены и токсины, провоцирующие развитие онкологии, пишет 7mednews.ru.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Спорт
Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
Политика
«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.