Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
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Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав «даже братской России»

Коммерсантъ03:46

Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав другой страны

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Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России

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Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

ТАСС03:53

Лукашенко заявил об отсутствии диалога с Россией по политическим вопросам

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Лукашенко отверг возможность создания единого парламента с Россией

РБК04:25

Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

RT на русском03:40
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При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек

RT на русском 04:05
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Медведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Lenta.ru 04:17
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Политика

Медведев верит, что торговые войны закончатся

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что в исторической перспективе в РФ и в мире "все будет хорошо": закончатся торговые войны и будут сняты разные ограничения.
РИА Новости 04:51
Политика

Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии

В МИД России заявили, что Москва будет отвечать на высылку из Германии двух российских дипломатов, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 07:58
Политика

На саммите НАТО решали проблему «смерти мозга» альянса

Как пишет "Коммерсантъ", лидеры стран-членов НАТО пытались на саммите придти к урегулированию накопившихся разногласий.
Новые Известия 03:19
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G начали продавать в Китае

Линейка смартфонов Honor V30 5G поступила в продажу в Китае. У новых гаджетов нет поддержки сервисов от американской компании Google.
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Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Die Welt назвала нового главного противника НАТО

Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 04:46
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Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»

Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
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Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 03 декабря в 06:46
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Политика

Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером, который хочет помочь своей стране.
Газета.Ru 04:52
Политика

Президент Казахстана озвучил позицию по Крыму

Воссоединение Крыма с Россией не является «аннексией», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Rambler News Service вчера в 03:55
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Игры

Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo

Новый способ взлома проверили на игре Assassin’s Creed Origins - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Ридус 04:41
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Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
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Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Lenta.ru 03:30
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Суд оправдал Дмитрия Елизарова по всем статьям

Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова вынесен приговор по делу начальника УЭБ и ПК областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.
Взгляд-инфо 03:05
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Происшествия

Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 03:48
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