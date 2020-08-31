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BFM.ru
BFM.ru

Лукашенко отверг возвращение к конституции в редакции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возвращение к конституции в редакции 1994 года. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает агентство «Белта».В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года

RT на русском04:54
Московский Комсомолец

Лукашенко обсудил планы по обновлению конституции с главой Верховного суда Белоруссии

Московский Комсомолец05:00
ТАСС

Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года

ТАСС04:56
Российская газета

Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции

Российская газета05:07
Фонтанка.Ру

Лукашенко рассказал о работе над новой Конституцией. Система власти не должна быть завязана на президенте

Фонтанка.Ру04:48
Газета.Ru

Лукашенко не планирует возвращаться к конституции 1994 года

Газета.Ru04:42
РИА Новости

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

РИА Новости04:41
КП - Беларусь

"Пул первого": «Лукашенко за перемены!»

КП - Беларусь04:33

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице
Инфорос03:22
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В Кремле назвали сроки встречи Путина и Лукашенко в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Москве в течение ближайших двух недель, заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна06:04
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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье за месяц выросла в 2 раза

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на совещании в правительстве региона 31 августа сообщила, что в крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом после третьего этапа снятия ограничений — за месяц заболеваемость выросла в 2,3 раза.
Чита.Ру23:17

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Вести.Ru05:24
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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

Ученые Новосибирска создадут быстрообучаемую нейросеть

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) работают над созданием быстрообучаемых нейросетей, которые будут заниматься анализом и классификацией текстовых данных, сообщил ТАСС декан факультета прикладной математики и информатики университета Владимир Тимофеев.
Пульс Хакасиивчера в 22:53
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В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
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