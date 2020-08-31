Лукашенко отверг возвращение к конституции в редакции 1994 года
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возвращение к конституции в редакции 1994 года. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает агентство «Белта».В источнике
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Лукашенко обсудил планы по обновлению конституции с главой Верховного суда Белоруссии
Московский Комсомолец05:00