Политика
РИА НовостиЛукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
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Лукашенко уколол Россию разрушением системы здравоохранения и бегством врачей
Московский Комсомолец05:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
Футбол
Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
Здоровье
Коронавирусом могут заболеть четыре тысячи жителей Тюменской области
Каждый из 1 тысячи человек, контактировавших с больными коронавирусом, мог передать COVID-19 еще трем-четырем людям, поэтому под подозрением на инфекцию находится около 4 тысяч жителей региона.
Тюменская область сегодня 06:16
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Общество
50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии
По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Происшествия
Арестован обматеривший мэра Новокузнецка спортсмен
В отношении молодого человека, который в нецензурной форме высказал мэру Новокузнецка все, что думает об ограничениях, вводящихся из-за коронавируса, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Тайга.инфо 06:55
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Музыка
Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
В Курской области начнут штрафовать за поездки на дачу
В период пандемии жители Курской области не могут покинуть дом без необходимости, а при выходе из дома должны иметь при себе маршрутный лист.
RuNews24.ru 07:15
Технологии
Обновления Windows 10 станут модульными
По данным издания, Microsoft проводит закрытое тестирование, в рамках которого новые функции пользователи смогут скачивать и устанавливать как приложения - из магазина Microsoft Store.
Вести.Ru 03:19
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии
Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Здоровье
Главврача Тамбовской областной больницы освободили от должности
Известно, что Александр Лутцев занимал должность главврача областной больницы в течение 14 лет.
448 вёрст 06:09
Энергетика
Песков рассказал об ожиданиях эффекта от сделки ОПЕК+
Эффект от сделки ОПЕК+, от решения снизить объемы добычи нефти, обязательно наступит, уверены в Кремле.
Российская газета 06:43
Здоровье
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек
После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08