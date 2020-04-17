Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 374

Космос Российская «Федерация» точно сядет Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов. 3

Футбол Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба. 3

Здоровье Коронавирусом могут заболеть четыре тысячи жителей Тюменской области Каждый из 1 тысячи человек, контактировавших с больными коронавирусом, мог передать COVID-19 еще трем-четырем людям, поэтому под подозрением на инфекцию находится около 4 тысяч жителей региона. 6

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 186

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 113

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 364

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 65

Происшествия Арестован обматеривший мэра Новокузнецка спортсмен В отношении молодого человека, который в нецензурной форме высказал мэру Новокузнецка все, что думает об ограничениях, вводящихся из-за коронавируса, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 27

Происшествия Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля. 28

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 2,3K

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 173

Общество В Курской области начнут штрафовать за поездки на дачу В период пандемии жители Курской области не могут покинуть дом без необходимости, а при выходе из дома должны иметь при себе маршрутный лист. 25

Технологии Обновления Windows 10 станут модульными По данным издания, Microsoft проводит закрытое тестирование, в рамках которого новые функции пользователи смогут скачивать и устанавливать как приложения - из магазина Microsoft Store. 3

Здоровье Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19". 219

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 4

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 12

Экономика Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер. 4K

Здоровье Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 34