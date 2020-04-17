Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
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Лукашенко расстроился из-за критики «озабоченных братьев на востоке»

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Лукашенко уколол Россию разрушением системы здравоохранения и бегством врачей

Московский Комсомолец05:36

Лукашенко ответил на критику из-за особого пути в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru06:42

Лукашенко ответил на критику «братьев» за особый путь в борьбе с вирусом

РБК06:08

Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Lenta.ru06:03

Лукашенко: Чтобы бороться с эпидемией путём Белоруссии, нужно иметь систему

REGNUM06:46

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

РИА Новости05:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн

«Не то что друзей - сочувствующих очень мало». Лукашенко - о реакции других стран на белорусский метод борьбы с коронавирусом

КП - Беларусь06:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
666
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Космос

Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
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Здоровье

Коронавирусом могут заболеть четыре тысячи жителей Тюменской области

Каждый из 1 тысячи человек, контактировавших с больными коронавирусом, мог передать COVID-19 еще трем-четырем людям, поэтому под подозрением на инфекцию находится около 4 тысяч жителей региона.
Тюменская область сегодня 06:16
6
Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
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Общество

50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии

По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
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Происшествия

Арестован обматеривший мэра Новокузнецка спортсмен

В отношении молодого человека, который в нецензурной форме высказал мэру Новокузнецка все, что думает об ограничениях, вводящихся из-за коронавируса, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Тайга.инфо 06:55
27
Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
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Музыка

Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
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Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
28
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
596
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
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Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
28
Общество

В Курской области начнут штрафовать за поездки на дачу

В период пандемии жители Курской области не могут покинуть дом без необходимости, а при выходе из дома должны иметь при себе маршрутный лист.
RuNews24.ru 07:15
25
Технологии

Обновления Windows 10 станут модульными

По данным издания, Microsoft проводит закрытое тестирование, в рамках которого новые функции пользователи смогут скачивать и устанавливать как приложения - из магазина Microsoft Store.
Вести.Ru 03:19
3
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии

Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
219
Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
4
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
12
Экономика

Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное

Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Политика

Лукашенко рассказал о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Piter.tv 04:33
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Здоровье

Главврача Тамбовской областной больницы освободили от должности

Известно, что Александр Лутцев занимал должность главврача областной больницы в течение 14 лет.
448 вёрст 06:09
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Энергетика

Песков рассказал об ожиданиях эффекта от сделки ОПЕК+

Эффект от сделки ОПЕК+, от решения снизить объемы добычи нефти, обязательно наступит, уверены в Кремле.
Российская газета 06:43
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
34
Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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