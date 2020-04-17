Политика

Вести.RuВести.RuЛукашенко ответил на коронавирусную критику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. По его мнению, особенно этим озабочены "родные братья на востоке, не тем путем пошли, видите ли".
Читать в источнике
Комментировать592

Подробнее о событии

Лукашенко ответил на коронавирусную критику

Вести.Ru08:55

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Известия08:14

Лукашенко уколол Россию разрушением системы здравоохранения и бегством врачей

Московский Комсомолец05:36

Лукашенко ответил на критику «братьев» за особый путь в борьбе с вирусом

РБК06:08

Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Lenta.ru06:03

Лукашенко ответил на критику мер Белоруссии по борьбе с COVID-19

Газета.Ru08:06

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы с COVID-19 в Белоруссии

РИА Новости05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн

«Не то что друзей - сочувствующих очень мало». Лукашенко - о реакции других стран на белорусский метод борьбы с коронавирусом

КП - Беларусь06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
15
Политика

Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса

Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
ФАН 09:48
1
Общество

На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса

Эквадор оказался не готов к вспышке коронавируса: больницы превратились в очаги заражения, а морги и похоронные бюро не справляются с многократно возросшим количеством умерших.
Lenta.ru 15 апреля в 17:01
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
370
Гаджеты

В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением Full HD и встроенным дактосканером, тройной задней камерой с 48-мегапиксельным модулем, портом USB Type-C, чипом NFC, фронталкой на 25 мегапикселей, батареей на 3500 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой.
Dgl.ru 07:02
3
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru 15 апреля в 20:35
23
Армия и оружие

В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения

Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 70 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт 07:16
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
3
Транспорт

Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
9
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
35
Здоровье

В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса

Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек.
Компания 03:00
51
Футбол

УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов

УЕФА определился с датой начала группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Metaratings 07:13
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
7
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
101
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
40
Происшествия

В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:26
Политика

Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей

Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
1
Наука

Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений

Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
N+1 08:10
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
254
Общество

Самоизоляцию в Башкирии могут продлить до лета

Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что ведомства в Башкирии будут работать в усиленном режиме в условиях угрозы коронавируса до конца мая.
News102.ru 04:24
1,8K
Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
73
Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
379
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
688
Кино

Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Игромания.ру 14 апреля в 09:32
4
Политика

Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса

Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
1
Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
848
Кино

Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США

Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.
Rambler News Service 06:56
1
Музыка

Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
150
Армия и оружие

Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное