Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. По его мнению, особенно этим озабочены "родные братья на востоке, не тем путем пошли, видите ли".

Политика Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах. 15

Политика Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах. 1

Общество На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса Эквадор оказался не готов к вспышке коронавируса: больницы превратились в очаги заражения, а морги и похоронные бюро не справляются с многократно возросшим количеством умерших.

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Армия и оружие В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 70 раз нарушили режим прекращения огня.

Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении. 3

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 9

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