Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Ранее в пятницу стало известно, что в Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом. Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.
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Лукашенко ответил на коронавирусную критику

Вести.Ru08:55

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Известия08:14

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы с COVID-19 в Белоруссии

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Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Lenta.ru06:03

Лукашенко уколол Россию разрушением системы здравоохранения и бегством врачей

Московский Комсомолец05:36

Лукашенко ответил на критику мер Белоруссии по борьбе с COVID-19

Газета.Ru08:06
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:29, Ашберн

«Не то что друзей - сочувствующих очень мало». Лукашенко - о реакции других стран на белорусский метод борьбы с коронавирусом

КП - Беларусь06:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет.
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

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Здоровье

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В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
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Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
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Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
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Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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