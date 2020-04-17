Ранее в пятницу стало известно, что в Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом. Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 441

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Политика Посол США поддержал решение России перенести парад Победы Москва, 17 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают решение российских властей перенести проведение парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. 8

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Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 102

Происшествия В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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