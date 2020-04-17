Политика
ИзвестияЛукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Ранее в пятницу стало известно, что в Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом. Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.
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Лукашенко уколол Россию разрушением системы здравоохранения и бегством врачей
Московский Комсомолец05:36
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) 15 апреля в 06:02
Политика
Посол США поддержал решение России перенести парад Победы
Москва, 17 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают решение российских властей перенести проведение парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.
Lenta.ru 09:19
Экономика
Центробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам
Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет.
Южный Федеральный 08:10
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции
Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Здоровье
Медиков Пироговского центра проверили на антитела к коронавирусу
Пироговский центр стал первой федеральной клиникой, где проводились тесты на антитела к коронавирусу.
Известия 08:58
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
Происшествия
Суд Москвы отказался госпитализировать в психбольницу пенсионерку, которую накануне задержали за поход в магазин
Эхо Москвы 06:32
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом
Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
ТАСС 09:15
Экономика
ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС 14 апреля в 20:40
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
Уфа, 17 апреля 2020, 14:19 — REGNUM Двух детей, которые находились вечером на улице, увезли стражи порядка в отдел полиции в Башкирии.
REGNUM 07:19
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Футбол
Уткин объяснил свое отстранение с Первого канала во время ЧМ-2018
Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, почему его отстранили от работы на матчах ЧМ-2018.
Metaratings 09:12
Армия и оружие
Ударный вертолет AH-64E Apache совершил аварийную посадку в Индии
Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian американского производства в пятницу из-за возникшей на борту неисправности был вынужден приземлиться в аварийном режиме.
Российская газета 08:38
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01