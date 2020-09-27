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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Так белорусский лидер ответил на заявление Макрона, который сегодня утром призвал его покинуть пост главы государства.В источнике
Александр Лукашенко
Как опытный политик незрелому хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.
С чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает
 агентство БелТА.
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