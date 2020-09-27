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Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком в ответ на призыв покинуть пост главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.В источнике
С чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 12:55
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РИА Новости

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

РИА Новостивчера в 16:39
Телеканал 360°

Лукашенко посоветовал Макрону самому уйти в отставку

Телеканал 360°вчера в 16:28
РБК

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

РБКвчера в 12:55
Коммерсантъ

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть президентский пост

Коммерсантъвчера в 13:10
Lenta.ru

Лукашенко дал совет Макрону в ответ на предложение уйти в отставку

Lenta.ruвчера в 12:53
RT на русском

Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента

RT на русскомвчера в 12:22
ТАСС

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост

ТАССвчера в 12:20

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