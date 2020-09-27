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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком в ответ на призыв покинуть пост главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.