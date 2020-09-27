За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.