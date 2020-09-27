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Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком в ответ на призыв покинуть пост главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.В источнике
С чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 12:55
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РИА Новости

Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти с поста

РИА Новостивчера в 16:39
Газета.Ru

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

Газета.Ruвчера в 15:10
РБК

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

РБКвчера в 12:55
Коммерсантъ

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть президентский пост

Коммерсантъвчера в 13:10
Lenta.ru

Лукашенко дал совет Макрону в ответ на предложение уйти в отставку

Lenta.ruвчера в 12:53
RT на русском

Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента

RT на русскомвчера в 12:22
ТАСС

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост

ТАССвчера в 12:20

Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье на брифинге, что в видео, которые публикует Баку о конфликте в Нагорном Карабахе, есть кадры, снятые во время сирийской войны.
РИА Новостивчера в 14:00

Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50

«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUMвчера в 01:42

Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
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За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфаксвчера в 16:21
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Адесанья и Блахович одержали победы на UFC 253

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби подошел к концу турнир UFC 253, на котором Исраэль Адесанья уверенно защитил титул чемпиона среднего веса, а Ян Блахович стал новым обладателем пояса полутяжелого дивизиона.
Газета.Ruвчера в 04:15

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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