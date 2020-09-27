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Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком в ответ на призыв покинуть пост главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.В источнике
С чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 12:55
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РИА Новости

Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти в отставку

РИА Новостивчера в 16:39
Телеканал 360°

Лукашенко посоветовал Макрону самому уйти в отставку

Телеканал 360°вчера в 16:28
Коммерсантъ

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть президентский пост

Коммерсантъвчера в 13:10
РБК

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

РБКвчера в 12:55
Lenta.ru

Лукашенко дал совет Макрону в ответ на предложение уйти в отставку

Lenta.ruвчера в 12:53
RT на русском

Лукашенко ответил на призыв Макрона отказаться от поста президента

RT на русскомвчера в 12:22
ТАСС

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост

ТАССвчера в 12:20

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.
Коммерсантъвчера в 11:20
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Huawei анонсировала систему Intelligent Twins

На конференции HUAWEI CONNECT 2020 компания Huawei анонсировала систему Intelligent Twins («Интеллектуальные двойники») — первую в истории систематизированную эталонную архитектуру для интеллектуальной модернизации государственных органов и предприятий.
itWeek25 сентября в 06:19

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
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