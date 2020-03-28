Коронавирус

РБКРБКЛукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством от вируса является хоккей, сообщает «Белта». В субботу Лукашенко принял участие в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
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Александр Лукашенко
Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее.
— Александр ЛукашенкоФАН 14:06

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Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

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