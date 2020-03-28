Коронавирус

РБКРБКЛукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством от вируса является хоккей, сообщает БелТА. В субботу Лукашенко принял участие в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
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Александр Лукашенко
Лучше умереть, стоя чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!
— Александр ЛукашенкоMetaratings 12:22

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