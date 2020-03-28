Коронавирус
РБКЛукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством от вируса является хоккей, сообщает БелТА. В субботу Лукашенко принял участие в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
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Лучше умереть, стоя чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Наука
Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона
Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Энергетика
В Минэнерго РФ назвали «справедливую цену» на нефть
Справедливая цена нефти, позволяющая не расти дорогим проектам и расти спросу, составляет $45-55 за баррель, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Почти вся Европа переходит на летнее время
Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед - на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Авто
Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев
Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Здоровье
Собянин поблагодарил медиков и их помощников
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за самоотверженный труд медиков, студентов медицинских вузов, а также волонтеров.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Жертвами коронавируса на Украине могут стать 2 млн человек
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине число подтверждённых случаев заражения COVID-19 составляет 136.
Наука
Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях
Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Общество
В правительстве планируют ограничить передвижения по России
На фоне инфекции правительство России обсуждает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране, ограничить передвижения.
Футбол
Чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах
Футбольная ассоциация Англии рассматривает сценарий, при котором нынешний сезон в АПЛ может быть доигран без зрителей.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Здоровье
В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Футбол
Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Хоккей
Червенка об интересе «Барыса» и «Куньлуня»: «Никто со мной не связывался»
Нападающий Роман Червенка прокомментировал интерес со стороны клубов КХЛ.