Лучше умереть, стоя чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим средством от вируса является хоккей, сообщает БелТА. В субботу Лукашенко принял участие в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Наука Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Энергетика На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.

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