Лучше умереть, стоя чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство! Самое настоящее!

Белорусский лидер пообещал, что "когда спадет психоз" с ситуацией с коронавирусом, он "расскажет много интересного" на эту тему. По состоянию на 28 марта, число пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии составляет 94.

Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

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