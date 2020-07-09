Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Александр Лукашенко
Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология. Поэтому мне ничего платить не надо.
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