Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология. Поэтому мне ничего платить не надо.

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Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

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