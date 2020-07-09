Политика
ИзвестияЛукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология. Поэтому мне ничего платить не надо.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Транспорт
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Tvoe-avto.com 14:22
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Политика
Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
Политическая Экспертиза 16:23
Здоровье
Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край
Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона.
Online47.ru 14:51
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
Моуринью о матче с «Борнмутом»: «Все знают, что был пенальти в пользу „Тоттенхэма“. Все»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче 34-го тура АПЛ с «Борнмутом».
Sports.ru 16:31
Футбол
«Зенит» не обсуждал с Кокориным продление контракта
«Зенит» пока не обсуждал продление контракта с Александром Кокориным, хотя генеральный директор питерского клуба Александр Медведев планировал пообщаться с футболистом, если он приедет в матч двадцать седьмого тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 11:39
Здоровье
Наиболее проблемные районы по COVID-19 назвал Минздрав Оренбуржья
Большие города демонстрируют широкое распространение КОВИД-19. Среди жителей Абдулино наблюдается рост пневмоний, который выше нормы.
Evo-rus.com 09:07
Общество
МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС
МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru вчера в 01:50
Футбол
Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости 17:12
Общество
В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
РИА Новости 16:28
Авто
Макс Ферстаппен: У Red Bull нет причин менять состав
Autosport.com.ru 12:24
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей
Раньше сообщалось, что стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми.
ToDay News Ufa 12:20
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
Минздрав заявил, что прямых данных о бесплодии из-за коронавируса нет
Специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации, подчеркнул глава Минздрава.
Невские Новости 15:10
Космос
Запуск американской ракеты Electron оказался неудачным
Запуск ракеты Electron частной американской компании Rocket Lab с семью спутниками с космодрома в Новой Зеландии оказался неудачным.
Вести ФМ 06 июля в 01:44