Политика
КоммерсантъЛукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция может планировать силовое свержение власти. По его мнению, ситуация похожа на события 2010 года, когда в ходе акции оппозиции некоторые участники пытались штурмом взять Дом правительства.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ.BFM.ruвчера в 15:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по свержению власти
RT на русскомвчера в 14:30
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa 18 июля в 15:57
Политика
Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности
Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.
ТАСС 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
Транспорт
Аэропорт «Пулково» полностью возобновил внутрироссийский трафик
Внутрироссийский пассажиропоток аэропорта «Пулково» восстановлен на 100%.
Transport-news.ru 05:45
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Политика
Скандальный филолог оправдал террористов «Норд-Оста»
Мужчина практически оправдал террористов, захвативших "Норд-Ост".
РЕН ТВ 04:58
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 04:50
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
РБК 04:43
Политика
В Белоруссии опровергли информацию о госпитализации Лукашенко
Слухи о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеют под собой никаких оснований.
Евразия Daily 02:22
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Политика
В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции
В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:44
Общество
Помощник президента РТ возглавил АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Помощник президента Татарстана Ринат Сабиров стал новым гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Вечерняя Казань 06:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз обнажилась для объектива 9-летней дочери Богомолова
Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала 9-летняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
Народные новости вчера в 20:34
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес
Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина
Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом.
Газета.Ru 04:01