с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция может планировать силовое свержение власти. По его мнению, ситуация похожа на события 2010 года, когда в ходе акции оппозиции некоторые участники пытались штурмом взять Дом правительства.

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 174

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 230

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко. 61

Путешествия Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов. 48

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 6

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 118

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,3K

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Футбол «Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён. 1

Политика В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС. 3