Политика
КоммерсантъЛукашенко ожидает от оппозиции попытку силового свержения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция может планировать силовое свержение власти. По его мнению, ситуация похожа на события 2010 года, когда в ходе акции оппозиции некоторые участники пытались штурмом взять Дом правительства.
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Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК 19:58
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Общество
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила об открытии на официальном сайте ведомства специального раздела, посвященного главному военно-морскому параду 26 июля.
Аргументы и Факты 19:31
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 22:26
Политика
Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН 11:22
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Армия и оружие
Бомбардировщики ВМФ России оснастят высокоточными системами навигации
Авиация ВМФ России приступила к переоснащению Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы.
Известия 13:46
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Авто
Lada Vesta названа самым ожидаемым в России автомобилем
Эксперты издания "Известия" составили список самых ожидаемых новинок отечественного производства на российском авторынке.
Новые автомобили 12:38
Экономика
В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19
Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии, а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из опубликованных в понедельник данным японского министерства финансов.
РИА Новости 22:11
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55
Политика
Влиятельные армяне поддержали критику властей Армении — Симоньян
Влиятельные армяне предлагают подписаться под ранее опубликованным обращением главного редактора RT Маргариты Симоньян к властям Армении.
ИА Красная Весна вчера в 13:04
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове вчера в 19:08
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье вновь растёт
В Приморье за минувшие сутки подтверждено 92 новых случая заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 21:53
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
В России с сентября камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
Стало известно, что уже этой осенью автомобилистов нашей страны станут штрафовать при помощи камер фиксации нарушений ПДД за отсутствие ОСАГО.
32CARS.ru 13:18
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье вывозным рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в другие города РФ.
ТАСС 22:29
Авто
Kia представит свой новый кроссовер Sonet в августе
Kia Motor готовится к демонстрации Sonet и объявила, что мировая премьера субкомпактного внедорожника состоится 7 августа.
Avtovesti.com вчера в 04:22
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости 10:28
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
Vprognoze.ru 18:43
Здоровье
Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
В интервью радио Sputnik Малек напомнил, что сушка тела — эффективный способ похудения, который позволяет «убрать» отложения жира.
ФАН 22:16
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37