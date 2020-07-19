Политика

BFM.ruBFM.ruЛукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.
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Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

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Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по свержению власти

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Лукашенко заявил о намерении оппозиции силой свергнуть белорусскую власть

Газета.Ru14:30

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Лукашенко рассказал о плане его оппонентов по силовому свержению власти

Lenta.ru14:21

Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти

ТАСС14:03
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
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Футболисты московского «Локомотива» обеспечили себе серебряные медали чемпионата России.
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На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть «кубов» нефтепродуктов

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