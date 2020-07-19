Политика
BFM.ruЛукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ. Он напомнил о событиях 2010 года.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Здоровье
«Не буду лукавить»: признание испытателя вакцины от COVID-19
Ученые совместно с Минобороны уже испытали свою вакцину на добровольцах и в сентябре надеются получить разрешение на выпуск.
Вести.Ru 14:40
Армия и оружие
Кедми посоветовал США не применять против России «оружие возмездия»
Эксперт добавил, что США не стоит сильно уповать на свое "оружие возмездия", так как в случае его применения против нашей страны штаты "будут уничтожены" Россией.
Политическая Экспертиза 09:59
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Футбол
«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу
Футболисты московского «Локомотива» обеспечили себе серебряные медали чемпионата России.
Коммерсантъ 15:41
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome.
ИА Красная Весна 16:57
Политика
Министр обороны Германии: Москва очень агрессивно отстаивает свои интересы
В интервью Die Zeit 9-й министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что российские власти не считаются с правом других государств на самоопределение.
Московский Комсомолец 19:24
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Кино
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
Шоу-бизнес
«Ленфильм» поздравил Василия Ливанова с 85-летием
Телеканал Санкт-Петербург 14:38
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Происшествия
В Бурятии погиб в ДТП депутат Народного Хурала Александр Лоншаков
В Бурятии в воскресенье, 19 июля, разбился на своем «Toyota Land Cruiser» депутат Народного Хурала Александр Лоншаков.
Байкал24 11:04
Политика
МИД Британии намерен приостановить соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить в понедельник, 20 июля, о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Известия 21:06
Происшествия
На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть «кубов» нефтепродуктов
На Сахалине в реку Пиленга Смирныховского района вылилось около шести кубометров нефтепродуктов.
Российская газета 17 июля в 03:58
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Общество
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
На сайте российского Минобороны появился раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду.
RT на русском 19:53