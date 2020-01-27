Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЛукашенко ознакомился с результатами работы таможенной службы

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Прогнозный показатель таможенных поступлений в бюджет Беларуси по итогам минувшего года выполнен на 100,5 процента, доложил 27 января Александру Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает пресс-служба главы государства.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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