Экономика
Российская газетаЛукашенко ознакомился с результатами работы таможенной службы
Прогнозный показатель таможенных поступлений в бюджет Беларуси по итогам минувшего года выполнен на 100,5 процента, доложил 27 января Александру Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает пресс-служба главы государства.
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Политика
Болтон рассказал о позиции Трампа по военной помощи Украине в мемуарах
Alex Edelman / Globallookpress Бывший советник американского президента Джон Болтон рассказал в своей новой книге о позиции Дональда Трампа по оказанию военной помощи Украине.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Политика
Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Общество
Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году
Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году По словам Александра Высокинского, к этому сроку выроют первый котлован.
Политика
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Общество
«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань
Последний рейс с Хайнаня запланирован на 3 февраля.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Футбол
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
Экономика
Йод в России за год подорожал более чем на четверть
В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.
Теннис
Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Армия и оружие
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье
«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Политика
В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ
В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Хоккей
«Авангард» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Общество
В России проверили более ста человек с подозрением на коронавирус
В России обследовали более ста человек с симптомами инфекционного заболевания и не выявили ни одного больного новым китайским коронавирусом.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Космос
Ученые России и США хотят объединиться, чтобы найти общий «Марс»
Российские и американские ученые готовятся в этом году вместе «лететь» на Луну и Марс.