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Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить все грузовые потоки из портов Литвы в другие страны. Так он решил «поставить на место» Вильнюс, который неоднократно обвинял в попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии.В источнике
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Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

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Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
ТАСС

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Интерфаксвчера в 06:44
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Газета.Ruвчера в 06:39
РБК

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