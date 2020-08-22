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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина, назвав его своим другом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русском08:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Lenta.ru09:26
Pravda.Ru

Лукашенко поблагодарил «друга» Путина

Pravda.Ru09:22
RT на русском

Лукашенко: спасибо Путину, моему другу

RT на русском09:10
Царьград

«Спасибо Путину»: Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России

Царьград09:14
News.ru

Лукашенко прокомментировал своё выступление перед гражданами в Гродно

News.ru09:06
Московский Комсомолец

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

Московский Комсомолец08:53
РИА Новости

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

РИА Новости09:19

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
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AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти

Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
iXBT.comвчера в 04:24
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