Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом
Смотрите также
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Зак Снайдер показал тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Корчевников начал терять слух после удаления доброкачественной опухоли
Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Лукашенко выступил в поддержку русского языка в Белоруссии
Юлия Барановская заявила, что у Моргенштерна застиранные трусы
Лукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей
Лукашенко заявил, что ОДКБ не отдаст Белоруссию «на поругание»
Лукашенко выступил в поддержку русского языка в Белоруссии
Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального
Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина, назвав его своим другом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал RT.В источнике
С чего всё началось
Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русском08:34
Подробнее о событии