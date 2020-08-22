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Вести.Ru
Вести.Ru

Лукашенко назвал Путина другом и поблагодарил

9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80% голосов.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русскомвчера в 08:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов

Газета.Ruвчера в 09:47
РИА Новости

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

РИА Новостивчера в 09:19
Царьград

«Спасибо Путину»: Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России

Царьградвчера в 09:14
РЕН ТВ

Лукашенко о паузе перед выступлением в Гродно: Ну, может, перебрали

РЕН ТВвчера в 09:55
Московский Комсомолец

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

Московский Комсомолецвчера в 08:53
Lenta.ru

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Lenta.ruвчера в 09:26
RT на русском

Лукашенко: спасибо Путину, моему другу

RT на русскомвчера в 09:10

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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ВВС США заинтересовались разработкой ядерного гиперзвукового планера

ВВС США в середине августа опубликовали запрос на информацию о технологиях, которые можно использовать при разработке гиперзвукового планера межконтинентальной дальности, способного нести ядерный боевой заряд.
N+120 августа в 06:04

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Администрация Трампа выступила против законопроекта о работе почты США

Администрация президента США выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны в преддверии президентских выборов и будет рекомендовать Дональду Трампу наложить на него вето.
Российская газетавчера в 18:27

Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тыс. рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение выплатить по 200 тыс. рублей пострадавшим после взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле, которые госпитализированы в больницу.
ТАССвчера в 07:55
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МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ruвчера в 10:28