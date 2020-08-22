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9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80% голосов.В источнике
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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русскомвчера в 08:34
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