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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Лукашенко поблагодарил Путина за сказанные после выборов слова

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русском08:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов

Газета.Ru09:47
Lenta.ru

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Lenta.ru09:26
РИА Новости

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

РИА Новости09:19
RT на русском

Лукашенко в интервью RT о беспорядках и взаимодействии с Россией

RT на русском10:58
РЕН ТВ

Лукашенко о паузе перед выступлением в Гродно: Ну, может, перебрали

РЕН ТВ09:55
Московский Комсомолец

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

Московский Комсомолец08:53
Царьград

«Спасибо Путину»: Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России

Царьград09:14

Врач рассказал о поведении окружения Навального в омской больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации наццентра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение оппозиционного политика Алексея Навального в Омске.
Общественная служба новостей10:42
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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Удалённые дети. Продолжат ли учащиеся дистанционное обучение осенью?

На встрече с президентом В. Путиным глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщил, что «в рамках проекта предполагается протестировать решения по дистанционному обучению, возможности проводить дистанционные уроки для школьников в отдалённых местах».
Аргументы и Факты17:05