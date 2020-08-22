Лукашенко поблагодарил Путина за сказанные после выборов слова
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Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.В источнике
С чего всё началось
Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русском08:34
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