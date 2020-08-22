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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Лукашенко поблагодарил Путина за сказанные после выборов слова

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русском08:34
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Комсомольская правда10:08
РЕН ТВ

Лукашенко о паузе перед выступлением в Гродно: Ну, может, перебрали

РЕН ТВ09:55
RT на русском

Лукашенко: спасибо Путину, моему другу

RT на русском09:10
РИА Новости

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

РИА Новости09:19
Царьград

«Спасибо Путину»: Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России

Царьград09:14
Московский Комсомолец

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

Московский Комсомолец08:53
Lenta.ru

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Lenta.ru09:26

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM12:05
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Глава Бурятии обратился к жителям республики со срочным обращением

Сегодня на своей странице в Фейсбук глава республики обратился к жителям республики с призывом не расслабляться и по возможности соблюдать все правила профилактики для предотвращения распространения COVID-19.
Номер один10:53
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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
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Польша опровергла обвинения Александра Лукашенко в желании присвоить земли Белоруссии

Президент Белоруссии, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии [Гродненская область – примечание ГМ]».
Говорит Москва12:36

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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