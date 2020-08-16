Лукашенко поблагодарил своих сторонников за сбор в Минске и поддержку
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Минск, 16 августа 2020, 14:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске у дома правительства, который проходит сегодня, 16 августа.В источнике
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