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REGNUM
REGNUM

Лукашенко поблагодарил своих сторонников за сбор в Минске и поддержку

Минск, 16 августа 2020, 14:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске у дома правительства, который проходит сегодня, 16 августа.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко поговорил с Путиным и вышел к народу

Lenta.ru08:52
Известия

Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в Минске

Известия07:37
Коммерсантъ

Лукашенко вышел к участникам митинга в центре Минска

Коммерсантъ07:03
РИА Новости

Лукашенко выступает на митинге в Минске

РИА Новости07:21
Комсомольская правда

Стою перед вами на коленях - впервые в жизни

Комсомольская правда09:16
RT на русском

Лукашенко прибыл на митинг в центре Минска

RT на русском07:14
ТАСС

«Даже мертвым не отдам страну». Главные заявления Лукашенко на митинге в центре Минске

ТАСС08:30
КП - Беларусь

Лукашенко на митинге в свою поддержку: Если мы пойдем на поводу у них – сорвемся в штопор, погибнем как государство

КП - Беларусь07:17

Ученые из США назвали средства гигиены, которые вызывают рак

Как сообщают РИА "Новости", международная команда исследователей проанализировала почти 1,5 тысячи научных работ предшественников и пришла к выводу, что некоторые химические соединения, часто входящие в состав привычных нам средств для уборки и гигиены, могут вызвать онкологию, а также диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой и бесплодие.
Родной город07:21
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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