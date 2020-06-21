Президент Белоруссии подписал указ о повышении трудовых пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. В пресс-службе рассказали, что постановлением Лукашенко трудовые пенсии с 1 июля будут повышены на 6%.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о возможности возвращения Анастасии Заворотнюк в кино Следом издание привело слова неназванного собеседника, знакомого с ходом лечения Заворотнюк: "Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене". 144

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 253

Происшествия Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". 249

Футбол «Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0 Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль.

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года. 14

Спорт Nix сгорел от игры Dendi в матчмейкинге: «Он так любит этот мид, что просто с него не уходит» Капитан HellRaisers Александр Nix Левин высказался об игре Данила Dendi Ишутина в рейтинговых играх Dota 2. Он удивился, почему Ишутин не может помочь команде на нижней линии, а находится только на миде.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок. 3

Космос Инопланетяне и феерическое зрелище: космический репортаж «Вестей в субботу» Одни волны накладываются на другие, — вспоминает Сергей Крикалев, космонавт, Герой СССР, исполнительный директор гокорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам.

Политика Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль. 53

Технологии Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения. 12

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 398

Футбол Артур согласился перейти в «Ювентус» «Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура.

Здоровье Этот натуральный продукт спасет от гипертонии Натуральный йогурт богат кальцем, магнием и калием, которые понидают кровяное давление и укрепляют кости. 2

Общество Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне Шестикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон принял участие в акции протеста в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter в Лондоне.