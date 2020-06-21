Экономика
НТВЛукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 июля
Президент Белоруссии подписал указ о повышении трудовых пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. В пресс-службе рассказали, что постановлением Лукашенко трудовые пенсии с 1 июля будут повышены на 6%.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Более 20 человек задержали за массовую вечеринку в центре Петербурга
Полиция Северной столицы совместно с Роспотребнадзором выявила массовые нарушения в работе кафе и баров на улице Рубинштейна, что привело к массовой вечеринке в центре Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 03:43
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
В России за сутки выявили 7 600 зараженных коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7 600 зараженных коронавирусом в 83 регионах, в том числе 39 новых случаев заражения в Татарстане.
БИЗНЕС Online 03:31
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Общество
Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
Комсомольская правда 19 июня в 13:48
Общество
В Крыму выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, все заболевшие госпитализированы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 20 июня в 03:26
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета вчера в 06:36
Общество
Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством городских новостей "Москва" дал советы по посещению кафе в условиях пандемии.
РИА Новости 03:04
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
КГБ Белоруссии подтвердил предъявление обвинения Бабарико и его сыну
«В установленный срок обвинение предъявлено», – сообщил официальный представитель КГБ республики, передает ТАСС.
Взгляд.ру 03:55
Авто
Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество
На полюс холода пришла аномальная жара
В город Верхоянск, который находится в Якутии и известен как один из полюсов холода, пришла аномально жаркая погода.
Общественная служба новостей 02:45
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости вчера в 08:33
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Общество
Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке
Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
В Саратове неизвестный пытался сжечь няню с ребенком
Напомним, 5 июня в доме № 49/63 на улице Шелковичной произошел пожар в коридоре квартиры на 2-м этаже, где находились 2-летняя девочка и ее няня.
Регион 64 вчера в 08:01
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35