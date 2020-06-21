Президент Белоруссии подписал указ о повышении трудовых пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. В пресс-службе рассказали, что постановлением Лукашенко трудовые пенсии с 1 июля будут повышены на 6%.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

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