Общество
НТВЛукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 июля
Президент Белоруссии подписал указ о повышении трудовых пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. В пресс-службе рассказали, что постановлением Лукашенко трудовые пенсии с 1 июля будут повышены на 6%.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Происшествия
На Урале иномарку после столкновения разорвало на две части
Российская газета 06:58
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли
В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
Культура
Кадры первого мультфильма в 3D от Миядзаки появились в Сети
В Сети опубликовали первые кадры мультфильма «Ая и ведьма» от студии Ghibli Миядзаки, об этом пишет 360ТВ.
Невские Новости вчера в 02:47
Футбол
СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА
Газета.Ru 12:06
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У 38-летнего российского певца Виктора Белана, более известного под своим сценическим псевдонимом Дима Билан, отняли победу на конкурсе «Евровидение» 2008 года.
Экспресс газета 12:31
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Пушков заявил о гибели американского мифа
Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв.
ФАН 00:24
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Экономика
Саудовская Аравия выделила $4 млрд на поддержку туристического сектора
Министерство туризма Саудовской Аравии создаст фонд поддержки отрасли, изначальный размер которого должен составить $4 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 12:05
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта
Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
РИА Новости 12:34
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»
Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Технологии
Конец света 21 июня 2020 года предсказал ученый
Арабский интернет-портал Al-Ain сообщил о расчетах Паоло Тагалогина, согласно которым 21 июня 2020 года должен случиться конец света.
Вечерний курьер 03:50