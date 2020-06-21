Общество

НТВНТВЛукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

Президент Белоруссии подписал указ о повышении трудовых пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. В пресс-службе рассказали, что постановлением Лукашенко трудовые пенсии с 1 июля будут повышены на 6%.
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Лукашенко подписал указ об увеличении трудовых пенсий в Белоруссии

Экономика сегодня12:27

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

НТВ10:24

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

Российская газета09:06

В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

РИА Новости09:42

Президент Белоруссии подписал указ о повышении пенсий

ИА Красная Весна09:04

Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий

REGNUM08:29
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С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов

КП - Беларусь06:56
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Армия и оружие

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В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Культура

Кадры первого мультфильма в 3D от Миядзаки появились в Сети

В Сети опубликовали первые кадры мультфильма «Ая и ведьма» от студии Ghibli Миядзаки, об этом пишет 360ТВ.
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РБК 12:33
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СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА

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У 38-летнего российского певца Виктора Белана, более известного под своим сценическим псевдонимом Дима Билан, отняли победу на конкурсе «Евровидение» 2008 года.
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Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв.
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В Норильске полиция пресекла массовую драку

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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Министерство туризма Саудовской Аравии создаст фонд поддержки отрасли, изначальный размер которого должен составить $4 млрд, сообщает Reuters.
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В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
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Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
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Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

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Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта

Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
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Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»

Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
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Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
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Конец света 21 июня 2020 года предсказал ученый

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