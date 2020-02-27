Экономика

BFM.ruBFM.ruЛукашенко подтвердил, что Москва обещала компенсацию за нефть

Александр Лукашенко подтвердил, что Москва обещала компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной сфере. При этом, как сообщает агентство «Белта», президент Белоруссии удивился, как российские министры трактуют его договоренности с Владимиром Путиным.
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Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным о компенсации за налоговый маневр

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Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти

РИА Новостивчера в 05:41

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Лукашенко подтвердил договорённость с РФ о компенсации по нефти

Life.ruвчера в 04:59

Лукашенко подтвердил обещание РФ компенсировать потери за налоговый манёвр

News.ruвчера в 04:52

Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти

Московский Комсомолецвчера в 05:18

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Известиявчера в 04:48
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
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Интерфакс 05:55
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

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В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
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Общество

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Турция в ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохождения военных кораблей.
Газета.Ru 02:57
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Умер конструктор истребителя Су-34 Роллан Мартиросов

В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
РИА Новости 03:40
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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.
РБК вчера в 13:06
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
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Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
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IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
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Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru вчера в 01:40
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
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В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

Lenta.ru 26 февраля в 01:31
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Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Московский Комсомолец вчера в 12:14
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
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Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru 26 февраля в 15:05
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
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В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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