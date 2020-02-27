Политика
ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
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Армия и оружие
Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе
Турция заявила о гибели 22 военных в сирийском Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков из снайперских винтовок.
Футбол
«Арсенал» в Лондоне проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты английского «Арсенала» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома проиграли греческому «Олимпиакосу» и прекратили участие в турнире.
Футбол
Все португальские клубы вылетели из Лиги Европы
В ночь с четверга на пятницу завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air».
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Политика
Путин назначил дату голосования по Конституции
Президент поддержал предложение о проведении голосования уже в конце апреля текущего года. Об этом стало известно 26 февраля.
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Общество
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос
На днях папарацци засняли звезду без наращенных волос и автозагара. Знаменитость сфотографировали по пути в спортзал.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом
В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Госсекретарь США призвал РФ «прекратить оккупацию» Крыма
Россия должна «прекратить оккупацию» Крыма, потребовал госсекретарь США Майкл Помпео в заявлении, 27 февраля опубликованном в Twitter пресс-службы Госдепа.
Армия и оружие
В Идлибе армия САР нанесла авиаудао по военным Турции, есть жертвы
Как сообщает агентство Anadolu, власти приграничной провинции Хатай в Турции рассказали об авиаударе, нанесенном правительственными войсками Сирии в провинции Идлиб.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество