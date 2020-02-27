Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере.

Общество ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Ираном Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air».

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Политика Путин назначил дату голосования по Конституции Президент поддержал предложение о проведении голосования уже в конце апреля текущего года. Об этом стало известно 26 февраля.

Футбол «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Общество Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».

Биатлон IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.