Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Биатлон Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Музыка Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении» Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.

Шоу-бизнес Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Экономика В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Происшествия В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.

Финансы Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 10% Падение российских акций к вечеру четверга ускорилось на фоне дешевеющей нефти, индекс РТС обвалился к уровням конца октября прошлого года.