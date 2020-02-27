Политика
ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Политика
В СНБО Украины заявили о подготовке к «наступлению» России
Киев тщательно готовится к «широкомасштабному наступлению» России, рассматривая его, как один из возможных сценариев развития событий на Донбассе.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Технологии
Microsoft обновит дизайн меню «Пуск» в Windows
Компания Microsoft обновит дизайн меню «Пуск» в операционной системе Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы
В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Вернера
Среди претендентов на забивного немца называются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако он, как сообщается, хотел бы дождаться решения «Ливерпуля».
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская высказалась против артистов в политике
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Религия
Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане
Общество
Роспотребнадзор объяснил, где можно провериться на коронавирус
Диагностика нового китайского коронавируса в России проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Биатлон
Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
Происшествия
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков
Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Футбол
В матче «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» будет забито минимум два мяча
В домашних играх Лиги Европы манкунианцы еще ни разу не проиграли и в среднем забивали по 2 мяча за игру.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Экономика
Российские кондитеры предупредили о риске подорожания конфет и печенья
Носенко отметил, что маркировка кондитерской продукции подчас просто невозможна.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Экономика
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Финансы
Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 10%
Падение российских акций к вечеру четверга ускорилось на фоне дешевеющей нефти, индекс РТС обвалился к уровням конца октября прошлого года.
Культура
Amazon впервые купил права на российское реалити-шоу
Видеосервис Amazon Prime Video купил права на российское реалити-шоу «Инстаграмщицы», которое выходит на телеканале «Пятница!», пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей канала.