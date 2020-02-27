Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным о компенсации за налоговый маневр

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Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

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Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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