Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко подтвердил, что Россия обещала компенсацию потери от налогового маневра

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Life.ru04:59

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Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Известия04:48
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Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
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Происшествия

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Вести.Ru 06:19
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В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

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Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
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Фигурант дела «Сети» Пчелинцев отрицает причастность к убийству и торговле наркотиками

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Евросоюз может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Новые санкции в отношении России и Китая могут затронуть некие структуры и лица, которые, по версии европейских чиновников, причастны к кибератакам.
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В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Выплаты, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, получат все ветераны – граждане РФ, где бы они ни проживали.
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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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«Медуза»: «Единая Россия» сменит название и понизит Медведева

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«Бенфика» — «Шахтёр»: определён фаворит матча Лиги Европы

27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Бенфика» встретится с украинским «Шахтером».
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Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

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На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
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Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
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Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru 07:25
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В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка

В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.
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Режиссер «Холопа» объяснил, почему на экранах так много актера Петрова

Режиссер российской комедии-чемпиона "Холоп" Клим Шипенко простыми словами объяснил, почему в отечественном кино снимаются одни и те же актеры.
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Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства

Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
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США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

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СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
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У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия

После прошлогодней индексации сумма увеличилась до 13 232 рублей.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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