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ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
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Выплаты, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, получат все ветераны – граждане РФ, где бы они ни проживали.
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У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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Партия «Единая Россия» к выборам в Госдуму 2021 года планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сменив название и структуру управления.
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Биатлон
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На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
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Кино
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Режиссер российской комедии-чемпиона "Холоп" Клим Шипенко простыми словами объяснил, почему в отечественном кино снимаются одни и те же актеры.
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США на днях отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в четверг замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
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