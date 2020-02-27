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РИА НовостиЛукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
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Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
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