Политика
ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
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Политика
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Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
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Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе.
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«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи
Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
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Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
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Напомним, приставы пришли к 92-летней ветерану тыла Анне Запорожцевой, которая из-за состояния здоровья практически прикована к кровати.
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Петербургский кладоискатель купил карты Генштаба Советского Союза, стал фигурантом уголовного дела и только после этого узнал, что карты засекречены.
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Политика
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На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.
Шоу-бизнес
Петросян приходил к Степаненко после развода
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
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Клинически грипп и острые респираторные вирусные инфекции кардинально отличаются.
Футбол
«Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями»
Московский «Спартак» заключил спонсорское соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии».
Космос
Китайский луноход выявил скрытые структуры на дальней стороне Луны
Китайские ученые опубликовали результаты анализа грунта, который на обратной стороне Луны провел луноход "Юйту-2" (Yutu-2) миссии "Чанъе-4" (Chang'E-4).
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.