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ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
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Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах
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Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
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Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
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Главком ВМС Украины оценил военную мощь России в Крыму
Россия после присоединения Крыма за шесть лет перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил главнокомандующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на форме Age of Crimea 2020, передает УНН.