Политика
ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
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Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолец05:18
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Политика
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Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5%
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Модели ионосферы Земли скорректировали по данным приемников сигналов спутников навигации
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В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
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Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
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Из чего стало видно, что украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента Промышленное производство на Украине снизилось на 8,4 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,1 процент по сравнению с тем же периодом год назад.
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Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
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«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
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ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
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Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка
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Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ
Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК.
Футбол
Сезон РПЛ возобновляется после зимней паузы матчем в Самаре
Российская премьер-лига возобновляется матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом».
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Камчатские медики из глубинки написали открытое письмо Президенту РФ
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Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Кино
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Общество
Россия приостановила авиасообщение с Ираном
В среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке с 28 февраля выдачи виз гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных.
Армия и оружие
В Сирии сбит первый крупный турецкий ударный беспилотник ANKA
Турецкая армия лишилась в Сирии своего разведывательно-ударного беспилотника. В Сети появились изображения обломков крылатого аппарата.
Биатлон
Белозеров: Меня Елисеев не посылал, хамства от него не было
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров опроверг информацию о том, что Матвей Елисеев позволяет себе хамство и грубость в общении с тренерами.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
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