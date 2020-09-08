Лукашенко подтвердил задержание Колесниковой
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Белорусский президент заявил, что Колесникова хотела убежать на Украину к сестре. Лукашенко, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, рассказал в эфире телеканала Россия-1 корреспондент Евгений Рожков.В источнике
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