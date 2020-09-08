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ИжевскИнфо.РУ
ИжевскИнфо.РУ

Лукашенко подтвердил задержание Колесниковой

Белорусский президент заявил, что Колесникова хотела убежать на Украину к сестре. Лукашенко, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, рассказал в эфире телеканала Россия-1 корреспондент Евгений Рожков.В источнике
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RT на русском

Лукашенко прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском10:28
Газета.Ru

Лукашенко заметил, что «немного пересидел» у власти

Газета.Ru09:25
ТАСС

Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

ТАСС06:24
Интерфакс

Президент Белоруссии объяснил задержание Колесниковой

Интерфакс07:27
Вести.Ru

Пограничник Лукашенко: Колесникову задержали правильно

Вести.Ru06:36
Коммерсантъ

Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре

Коммерсантъ06:36
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой

РИА Новости08:02
КП - Беларусь

Лукашенко: Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре

КП - Беларусь07:26

В Минске начались задержания участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
В Минске начались задержания участников акции в поддержку Колесниковой
РИА Новости13:12
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23

Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
Ведомости04:44
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