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ИжевскИнфо.РУ
ИжевскИнфо.РУ

Лукашенко подтвердил задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана.В источнике
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RT на русском

Лукашенко прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском10:28
Газета.Ru

Лукашенко заметил, что «немного пересидел» у власти

Газета.Ru09:25
ТАСС

Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

ТАСС06:24
Интерфакс

Президент Белоруссии объяснил задержание Колесниковой

Интерфакс07:27
Вести.Ru

Пограничник Лукашенко: Колесникову задержали правильно

Вести.Ru06:36
Эхо Москвы

Лукашенко назвал задержание Марии Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

Эхо Москвы06:25
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой

РИА Новости08:02
КП - Беларусь

Лукашенко: Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре

КП - Беларусь07:26

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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