Политика
ИжевскИнфо.РУЛукашенко подтвердил задержание Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана.
Читать в источнике
Оценить727
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7404 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7404 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
В Белоруссии пропала еще одна соратница Светланы Тихановской
С еще одной из соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской была потеряна связь, 8 сентября сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на источник в штабе оппозиционного политика.
ИА Красная Весна 10:27
Происшествия
В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры
В Тюмени во время урока физкультуры умер старшеклассник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб региона.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Страницы Воронежской культуры 05:56
Политика
Лукашенко заявил о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члена Координационного совета (КС) оппозиции выбросили из машины собственные соратники.
Lenta.ru 11:17
Армия и оружие
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае
Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета 04:07
Политика
В Германии указали на интересы США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Экономические интересы США играют важную роль в ситуации вокруг "Северного потока — 2", заявила во вторник в немецком Шверине премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство газопровода, Мануэла Шлезвиг.
РИА Новости 10:37
Политика
Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа
ИА Красная Весна вчера в 02:49
Экономика
Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц
Инициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Посла Германии Геза Андреаса фон Гайра вызвали на беседу в МИД России, сообщили РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Мария Михалкова-Кончаловская, родителями которой являются режиссёр Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина, сыграла свадьбу.
Территория новостей вчера в 11:43
Кино
Фильм Андрея Кончаловского показали на 77-м Венецианском кинофестивале
На 77-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера исторической драмы Дорогие товарищи Андрея Кончаловского.
iReactor 03:09
Общество
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии.
Lenta.ru 06:16
Здоровье
Глава Минздрава РФ передал восемь машин скорой помощи Архангельска
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил сотрудникам Архангельской станции скорой медицинской помощи ключи от восьми новых машин.
Российская газета 10:45
Культура
Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах.
Evo-rus.com 03:42
Происшествия
Поиски пропавшей группы туристов с детьми в Сочи попали на видео
Экономика сегодня вчера в 03:10
Экономика
Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla
Основатель и глава Tesla Илон Маск потерял $9,9 млрд из-за снижения стоимости акций компании, сообщает Forbes.
Ведомости 11:09
Политика
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости 10:18
Футбол
Белоруссия обыграла Казахстан благодаря голу Лисаковича
После двух игр в Лиге Наций Казахстан и Белоруссия имеют по три очка. Команды делят первое место в таблице группы.
Честный рейтинг букмекеров 05:31
Авто
Nissan отложил выпуск кроссовера Qashqai нового поколения
Подчеркивается, что новую генерацию машины планируется поставить на конвейер в октябре.
Evo-rus.com 09:54
Технологии
В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер
Авторы сайта WABetainfo поделились информацией о том, что в WhatsApp начали распространять вредящее мессенджеру сообщение.
Piter.tv 04:11
Общество
Историк Андрей Жуков приговорён к 12,5 годам колонии за госизмену
Москва, 8 сентября 2020, 11:31 — REGNUM Военный историк, капитан ВС РФ в запасе Андрей Жуков признан виновным в государственной измене и приговорён к 12,5 годам колонии.
REGNUM 04:31
Футбол
«Атлетико» выкупил трансфер Янника Карраско
Чемпионат 10:58
Общество
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс 08:48
Шоу-бизнес
Жена игрока «Рубина» Тарасова перешла в «Ак Барс»
Анастасия Тарасова, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, стала новой ведущей клубного ТВ «Ак Барса».
Новый Век вчера в 03:34
Футбол
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Российская сборная обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2. Первый гол в матче оказался на счету россиян.
Evo-rus.com 09:36
Экономика
Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму
Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUM 05:34
Кино
Первые кадры второго сезона «Мандалорца» появились в Сети
Популярное западное издание Entertainment Weekly поделилось первыми кадрами второго сезона сериала "Мандалорец", основанного на вселенной "Звездных войн".
Экономика сегодня 10:24
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме оценил возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 11:11
Фигурное катание
Тарасова показала фото с Загитовой и Ягудиным на «Ледниковом периоде»
В понедельник Илья Авербух рассказал РИА Новости, что Загитова стала ведущей проекта "Ледниковый период".
РИА Новости 09:33
Спорт
Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России в Челябинске
Россиянка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске в прыжках с шестом.
МК-Спорт 11:06