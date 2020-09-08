Политика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУЛукашенко подтвердил задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана.
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