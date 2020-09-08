Политика В Белоруссии пропала еще одна соратница Светланы Тихановской С еще одной из соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской была потеряна связь, 8 сентября сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на источник в штабе оппозиционного политика. 7

Происшествия В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры В Тюмени во время урока физкультуры умер старшеклассник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб региона. 14

Происшествия Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения. 1,2K

Армия и оружие Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы. 32

Политика МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным Посла Германии Геза Андреаса фон Гайра вызвали на беседу в МИД России, сообщили РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. 665

Здоровье Глава Минздрава РФ передал восемь машин скорой помощи Архангельска Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил сотрудникам Архангельской станции скорой медицинской помощи ключи от восьми новых машин.

Культура Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах. 126

Политика Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде. 331

Футбол Белоруссия обыграла Казахстан благодаря голу Лисаковича После двух игр в Лиге Наций Казахстан и Белоруссия имеют по три очка. Команды делят первое место в таблице группы.

Общество Историк Андрей Жуков приговорён к 12,5 годам колонии за госизмену Москва, 8 сентября 2020, 11:31 — REGNUM Военный историк, капитан ВС РФ в запасе Андрей Жуков признан виновным в государственной измене и приговорён к 12,5 годам колонии. 149

Общество Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев. 849

Экономика Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября. 20

Общество Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в России Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме оценил возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 5