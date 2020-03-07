Общество
RT на русскомЛукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти. Он провёл встречу с председателем «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, чтобы обсудить, как покупать нефть и что «более экономически выгодно».
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила «немало» предложений о поставках нефти
Газета.Ruвчера в 04:18
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Биатлон
Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
Норвежка Тириль Экхофф победила в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла десятую строчку.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Спорт
Российского лыжника проверят на коронавирус
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Андрей Ларьков покинул расположение национальной команды на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры и, скорее всего, попадет на карантин из-за коронавируса.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
Игры чемпионата Италии проведут, невзирая на запрет министра спорта
Напомним, что министр спорта приказал остановить немедленно все матчи, прервав игру "Парма" - "СПАЛ".
Армия и оружие
На Украине намерены усилить флот списанными кораблями ВМС США
Списанные военные корабли ВМС США станут единственным средством усиления украинского флота, которое позволит изменить баланс сил на Черном море, заявил украинский военный эксперт, замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Здоровье
В Депздраве разъяснили правила сдачи анализов на коронавирус
В департаменте здравоохранения столицы объяснилии правила прохождения карантина по коронавирусу.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Происшествия
Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае
Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
Хоккей
Малкин заявил, что без Кросби ему играется лучше
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) заявил, что без Сидни Кросби ему играется лучше.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.
Происшествия
Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
Гаджеты
На iPhone теперь можно установить Android 10
Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну войск США
Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт.
Хоккей
Кубок Гагарина. «Сибирь» дома не смогла дожать «Автомобилист»
Счет в серии стал 3:1 в пользу "Сибири" и теперь соперники как минимум сыграют в столице Урала, а если "Автомобилист" там победит, то должны будут вернуться в Новосибирск.
Биатлон
Зайцева в эфире «Матч ТВ» рассказала, когда суд вынесет решение по делу российских биатлонисток
Общество
Сваха Сябитова призвала наказывать женщин ремнём за сожительство
Сябитова пояснила своё требование тем, что молодые россиянки «рожают не для себя, а именно для семьи» и что «разгребать придётся всей семье» в случае появления детей.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, если человек его нарушит, его поместят в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными).
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.