Игры Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки. 8

Общество Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. 884

Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 351

Шоу-бизнес Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю. 20

Здоровье Тульский оперштаб по коронавирусу продолжит работу до конца года 20 июля губернатор Алексей Дюмин провел оперативное совещание по эпидемиологической обстановке в Тульской области .

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 93

Общество Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 48

Общество Франция возобновила выдачу виз россиянам Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.

Шоу-бизнес В семье Рудковской и Плющенко совсем скоро появится еще один ребенок На днях продюсер призналась, что скоро в их семье будет долгожданное прибавление, а на вопрос поклонников, когда ожидать этого чуда, Яна ответила коротко: "Скоро".

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 32

Происшествия Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.

Футбол «Зенит» попросил перенести финал Кубка России из Екатеринбурга Руководство «Зенита» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести место проведения финального матча Кубка России.