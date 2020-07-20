Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пообещал белорусам решить трудности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике.
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Лукашенко призвал удержать экономику Белоруссии от падения

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