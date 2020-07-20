Экономика
Lenta.ruЛукашенко пообещал белорусам решить трудности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.
RT на русском 07:58
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Политика
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Расследование дела о детской площадке в Лесопарке Рязани завершено
СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.
АиФ Рязань 07:19
Общество
Мэр Норильска объявил об отставке
Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Lenta.ru 07:50
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Общество
РФПИ: до конца года в России произведут 30 млн вакцин от коронавируса
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года будет произведено около 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, 30 млн из них — в России.
Коммерсантъ 06:19
Футбол
Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях
RT на русском 07:36
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
Шоу-бизнес
Дарья Мороз обнажилась для объектива девятилетней дочери Богомолова
Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала девятилетняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
Народные новости вчера в 20:34
Общество
Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Навлаьный опубилковал скрины с сайта Службы судебных приставов, из которых следует, что он должен 29 миллионов рублей, Любовь Соболь 29 миллионов рублей и Фонд борьбы с коррупцией 29 миллионов.
Эхо Москвы 08:02
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Транспорт
Собянин рассказал о строительстве станции «Электрозаводская» БКЛ метро
Москва. Северо-Запад 07:47
Армия и оружие
В Петербурге заложили фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»
Фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55