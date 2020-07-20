Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пообещал белорусам решить трудности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике.
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Лукашенко ожидает рост экономики Беларуси на уровне среднемирового

ГЛАС.RU07:37

Лукашенко предсказал: через пять лет банков «в классическом виде» не будет

REGNUM06:57

Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

МИР 2406:32

Александр Лукашенко поставил задачу развивать экономику в 2021 году среднемировыми темпами

Союзное Вече06:21

Лукашенко пообещал белорусам решить трудности

Lenta.ru06:10

Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового

Евразия Daily05:19
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:05, Ашберн

Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

КП - Беларусь05:13
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.
RT на русском 07:58
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Политика

МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата

Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45
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Футбол

Безбородов рассудит «Краснодар» и «Ахмат» в матче 30-го тура РПЛ

РИА Новости 07:29
Происшествия

Расследование дела о детской площадке в Лесопарке Рязани завершено

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.
АиФ Рязань 07:19
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
5
Общество

Мэр Норильска объявил об отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Lenta.ru 07:50
5
Происшествия

Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
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Общество

РФПИ: до конца года в России произведут 30 млн вакцин от коронавируса

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года будет произведено около 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, 30 млн из них — в России.
Коммерсантъ 06:19
3
Политика

Премьеры четырех германских земель призвали США не выводить войска

Росбалт 07:58
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Футбол

Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях

RT на русском 07:36
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
3
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
12
Шоу-бизнес

Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
1
Шоу-бизнес

Дарья Мороз обнажилась для объектива девятилетней дочери Богомолова

Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала девятилетняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
Народные новости вчера в 20:34
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Общество

Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Навлаьный опубилковал скрины с сайта Службы судебных приставов, из которых следует, что он должен 29 миллионов рублей, Любовь Соболь 29 миллионов рублей и Фонд борьбы с коррупцией 29 миллионов.
Эхо Москвы 08:02
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
71
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
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Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
9
Общество

В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус

«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
1
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
3
Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
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Транспорт

Собянин рассказал о строительстве станции «Электрозаводская» БКЛ метро

Москва. Северо-Запад 07:47
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Армия и оружие

В Петербурге заложили фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

Фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
1
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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