Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пообещал белорусам решить трудности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике.
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Лукашенко предсказал: через пять лет банков «в классическом виде» не будет

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Александр Лукашенко поставил задачу развивать экономику в 2021 году среднемировыми темпами

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Lenta.ru06:10

Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового

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Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Генсек ООН заявил, что 26 человек владеют половиной богатств Земли

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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
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Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
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Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

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В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.
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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Вести.Ru 04:25
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Политика

Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела

О возможных заказчиках дела рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат Борис Кожемякин.
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Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
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Общество

РФПИ: до конца года в России произведут 30 млн вакцин от коронавируса

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года будет произведено около 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, 30 млн из них — в России.
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В Пензенской области на лечении находятся 902 человека с COVID-19

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14 ульяновских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.
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КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном

На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
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Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Впервые слухи о намерении Sony выпустить God of War для компьютеров появились в апреле этого года.
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Жители Хабаровска в десятый раз собрались перед зданием регионального правительства

Жители Хабаровска 20 июля в десятый раз вышли на улицы города в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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