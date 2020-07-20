Общество Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider. 51

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Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,5K

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Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 75

Экономика Коронавирус загоняет развивающиеся страны в долговую яму Всемирный банк заявил, что особенно уязвимы страны, зависимые от туризма, а также крупные производители сырьевых товаров, предупредив, что в развивающихся странах государственный долг достиг рекорда в 51% от ВВП, при этом многие страны, ранее имевшие профицит, в последние годы столкнулись с дефицитом, из-за чего их возможности в плане дальнейших расходов оказались ограничены.

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Политика В МИД РФ призвали весь мир ограничить кибератаки во время пандемии Крутских отметил, что во время пандемии коронавируса особенно ярко обозначились риски и последствия кибератак.