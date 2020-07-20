Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пообещал белорусам решить трудности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить текущие трудности в экономике.
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Лукашенко ожидает рост экономики Беларуси на уровне среднемирового

ГЛАС.RU07:37

Лукашенко ожидает рост экономики Белоруссии на уровне среднемирового

Евразия Daily05:19

Лукашенко – Нацбанку: Мы не можем катиться вниз, надо найти любую возможность для движения вперед

МИР 2406:32

Александр Лукашенко поставил задачу развивать экономику в 2021 году среднемировыми темпами

Союзное Вече06:21

Лукашенко пообещал белорусам решить трудности

Lenta.ru06:10

Лукашенко предсказал: через пять лет банков «в классическом виде» не будет

REGNUM06:57
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:13, Ашберн

Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

КП - Беларусь05:13
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество

Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске

Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider.
ANNA-News вчера в 06:07
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
2,5K
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,5K
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Общество

В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус

«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
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Футбол

«Наполи» предложили купить игрока ЦСКА Влашича

Газета.Ru 06:44
2
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
237
Политика

Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.
RT на русском 07:58
157
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
71
Общество

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

Вечерние Ведомости 07:12
9
Наука

По магнитному полю Земли собаки могут ориентироваться

ToDay News Ufa 06:09
8
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Армия и оружие

Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

Комсомольская правда 18 июля в 12:10
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее 15 апреля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу.
РБК 08:06
8
Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
10
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
75
Космос

Галерея «БИЗОN» открыла выставку «Удивительная Земля»

Enter 07:06
Наука

Люди посетили две трети Антарктиды

N+1 06:24
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
497
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
571
Экономика

Коронавирус загоняет развивающиеся страны в долговую яму

Всемирный банк заявил, что особенно уязвимы страны, зависимые от туризма, а также крупные производители сырьевых товаров, предупредив, что в развивающихся странах государственный долг достиг рекорда в 51% от ВВП, при этом многие страны, ранее имевшие профицит, в последние годы столкнулись с дефицитом, из-за чего их возможности в плане дальнейших расходов оказались ограничены.
Profinance.ru 07:00
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Футбол

Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
1
Общество

В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа

Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября.
ТАСС 07:55
24
Политика

В МИД РФ призвали весь мир ограничить кибератаки во время пандемии

Крутских отметил, что во время пандемии коронавируса особенно ярко обозначились риски и последствия кибератак.
ИА Красная Весна 07:19
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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