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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".В источнике
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Взгляд.ру

Соловьев оценил заявление Лукашенко о «нытье, писке и крике» в связи с задержанием россиян

Взгляд.ру07:38
Украина.ру

«Аж ноют, пищат, кричат»: Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Украина.ру06:27
РИА Новости

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

РИА Новости04:57
REGNUM

В Белоруссии пообещали «человечно» обращаться с задержанными гражданами РФ

REGNUM06:22
ТВ Центр

Лукашенко попросил не пугать его

ТВ Центр04:52
КП - Беларусь

«Аж ноют, пищат, кричат». Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в деле о задержанных россиянах

КП - Беларусь04:48

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на весь следующий сезон, но каждый чемпионат был вправе самостоятельно решать, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.
Sports.ru09:35