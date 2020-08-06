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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".В источнике
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Взгляд.ру

Соловьев оценил заявление Лукашенко о «нытье, писке и крике» в связи с задержанием россиян

Взгляд.ру07:38
ТВ Центр

Лукашенко попросил не пугать его

ТВ Центр04:52
REGNUM

В Белоруссии пообещали «человечно» обращаться с задержанными гражданами РФ

REGNUM06:22
РИА Новости

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

РИА Новости04:57
Украина.ру

«Аж ноют, пищат, кричат»: Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Украина.ру06:27

Распределение для студентов-платников предложили ввести в России

Министерству труда России предложили ввести систему распределения для студентов, которые поступили на платное отделение, но не могут платить за учебу, сообщает RT со ссылкой на члена Общественной палаты Султана Хамзаева.
Распределение для студентов-платников предложили ввести в России
Izhlife06:40

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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